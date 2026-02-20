ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Харьков баллистикой: под ударом многоэтажки, произошла утечка газа

Пятница 20 февраля 2026 08:55
UA EN RU
РФ атаковала Харьков баллистикой: под ударом многоэтажки, произошла утечка газа Фото: РФ атаковала Харьков баллистикой (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Для атаки была применена ракета "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Читайте также: Более 20 атак за сутки: Россия массированно ударила по Днепропетровской области, есть раненые

Удар по Харькову

По данным следствия, около 05:10 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району областного центра. Предварительно установлено, что враг применил ракету типа "Искандер-М".

Городской голова Игорь Терехов отметил, что удар был нанесен рядом с жилыми многоэтажками, в результате чего повреждены семь домов и административное здание.

Из-за обстрела вспыхнули два автомобиля, а в квартирах выбило окна.

Также на месте происшествия зафиксировали утечку газа, однако аварийные службы оперативно локализовали проблему.

Атаки по области

Кроме того, 19 февраля город Лозовая подвергся атаке ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2". Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и автомобили.

В тот же день в результате удара вражеского БпЛА по фермерскому хозяйству в селе Двуречный Кут Солоницевской громады погибла сотня свиней, а 58-летний работник предприятия получил травмы.

Обстрелы Харькова

Прифронтовой Харьков находится под постоянным огнем РФ. Для ударов оккупанты чаще всего применяют баллистические ракеты, ударные дроны и управляемые авиабомбы (КАБ), а из-за близости к границе время подлета ракет с российской территории РФ составляет менее минуты.

В ночь на 3 февраля Харьков более трех часов находился под обстрелом. Россияне целенаправленно били по энергетике в период сильных морозов, из труб сливали воду.

Перед тем россияне нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Харькове. В результате атаки здание было разрушено.

Харьков Война в Украине Ракеты Дрони
