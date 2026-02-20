РФ атаковала Харьков баллистикой: под ударом многоэтажки, произошла утечка газа

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Для атаки была применена ракета "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram .

Удар по Харькову

По данным следствия, около 05:10 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району областного центра. Предварительно установлено, что враг применил ракету типа "Искандер-М".

Городской голова Игорь Терехов отметил, что удар был нанесен рядом с жилыми многоэтажками, в результате чего повреждены семь домов и административное здание.

Из-за обстрела вспыхнули два автомобиля, а в квартирах выбило окна.

Также на месте происшествия зафиксировали утечку газа, однако аварийные службы оперативно локализовали проблему.

Атаки по области

Кроме того, 19 февраля город Лозовая подвергся атаке ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2". Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и автомобили.

В тот же день в результате удара вражеского БпЛА по фермерскому хозяйству в селе Двуречный Кут Солоницевской громады погибла сотня свиней, а 58-летний работник предприятия получил травмы.