Россия ударила "Искандерами" по Сумской области: есть раненый
Фото: РФ атаковала Сумскую область ракетами "Искандер-М" 11 июля (armyinform.com.ua)
Российские войска атаковали Сумскую область баллистическими ракетами "Искандер-М". Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Кролевецкая община: нанесен удар баллистическими ракетами (2 взрыва). В результате получил ранения один гражданский", - говорится в сообщении.
Обстрел Сумской области
Российские войска в очередной раз в ночь на 11 июля атаковали Украину беспилотниками и баллистикой.
Две ракеты "Искандер-М" россияне направили на Сумскую область. Их ПВО сбить не удалось.
А все дроны, которых в общей сложности было шесть, были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
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