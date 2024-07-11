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Россия ударила "Искандерами" по Сумской области: есть раненый

Сумы, Четверг 11 июля 2024 09:14
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Россия ударила "Искандерами" по Сумской области: есть раненый Фото: РФ атаковала Сумскую область ракетами "Искандер-М" 11 июля (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Сумскую область баллистическими ракетами "Искандер-М". Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Кролевецкая община: нанесен удар баллистическими ракетами (2 взрыва). В результате получил ранения один гражданский", - говорится в сообщении.

Обстрел Сумской области

Российские войска в очередной раз в ночь на 11 июля атаковали Украину беспилотниками и баллистикой.

Две ракеты "Искандер-М" россияне направили на Сумскую область. Их ПВО сбить не удалось.

А все дроны, которых в общей сложности было шесть, были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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