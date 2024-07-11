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Росія вдарила "Іскандерами" по Сумській області: є поранений

Суми, Четвер 11 липня 2024 09:14
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Росія вдарила "Іскандерами" по Сумській області: є поранений Фото: РФ атакувала Сумську область ракетами "Іскандер-М" 11 липня (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Сумську область балістичними ракетами "Іскандер-М". Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Кролевецька громада: завдано удару балістичними ракетами (2 вибухи). У результаті отримала поранення 1 цивільна особа", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сумської області

Російські війська вкотре в ніч проти 11 липня атакували Україну безпілотниками та балістикою.

Дві ракети "Іскандер-М" росіяни направили на Сумську область. Їх ППО збити не вдалося.

А всі дрони, яких загалом було шість, були збиті в Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

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