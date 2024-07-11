Россияне ударили "Искандерами" и дронами по Украине: сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО не сбила две ракеты "Искандер-М" во время атаки РФ по Украине 11 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские войска в ночь на 11 июля ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и дронами. ПВО сбила все российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 11 июля противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковал 6 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из российского Приморско-Ахтарска", - рассказал он. Как добавил Олещук, к боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. "Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях", – констатировал генерал.