RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по инфраструктуре Чернигова: один человек пострадал

19:45 26.03.2026 Чт
2 мин
Российские оккупанты снова атаковали Чернигов
Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове (Getty Images)

Оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеского удара, по предварительным данным, получил ранения один человек.

Об этом заявил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Взрыв в Чернигове: полиция и "АТБ" раскрыли причину и детали

Последствия вражеской атаки

Вражеский удар был направлен на транспортную инфраструктуру города.

Руководитель МВА подтвердил информацию о пострадавших и отметил, что данные о масштабах разрушений еще собираются.

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Предварительно один человек пострадал. Информация уточняется", - сообщил Дмитрий Брижинский.

Удары РФ по Черниговщине

Напомним, Черниговская область в последнее время регулярно находится под массированными атаками врага. В частности, 23 марта в Чернигове произошел взрыв в супермаркете "АТБ". По данным полиции, неизвестный предмет пробил крышу здания и сдетонировал во время отражения очередной атаки россиян на город.

Ранее, 21 марта Чернигов был полностью обесточен в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Тогда без света остались 430 тысяч абонентов.

Также 15 марта оккупанты нанесли удар дроном вблизи блокпоста недалеко от областного центра, в результате чего погиб военный, а полицейский и другие защитники получили ранения.

Кроме того, в феврале под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура региона, что привело к отмене ряда пассажирских рейсов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
