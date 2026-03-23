Взрыв в Чернигове: полиция и "АТБ" раскрыли причину и детали

Взрыв в супермаркете "АТБ" в Чернигове, предварительно, произошел во время отражения вражеской атаки на город. Взрывоопасный предмет пробил крышу здания, после чего сдетонировал на полу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Черниговщины и пресс-службу "АТБ" в Facebook .

"Предварительно установлено, что взрыв в супермаркете произошел во время отражения вражеской атаки на Чернигов. Сейчас продолжаются следственные действия", - говорится в заявлении правоохранителей.

Пресс-служба "АТБ" сообщила, что следственно-оперативная группа, патрульная полиции, взрывотехники и криминалисты по прибытии на место происшествия предварительно установили причину взрыва.

"Причиной стал небольшой опасный предмет, который во время отражения вражеской дроновой атаки на Чернигов упал, пробил крышу магазина и сдетонировал на полу", - сказано в заявлении.

Эксперты пока еще выясняют, что именно это был за предмет, но, согласно предварительным данным, он имел довольно небольшую взрывную силу.

По состоянию на сейчас ситуация полностью под контролем, торговый зал супермаркета обследован.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 22 марта, в Чернигове произошел взрыв в супермаркете "АТБ", в результате которого ранения получили четыре человека. Инцидент произошел на улице Летной. Предварительно установлено, что в супермаркете взорвался неизвестный предмет.