Россия ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве: повреждены шесть этажей

Российские оккупанты днем в понедельник, 5 октября, ударили беспилотником по многоэтажке в Бердичеве, пострадали квартиры на нескольких этажах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Житомирской ОВ Виталия Бунечко.

"Посреди дня в понедельник враг атаковал ударным дроном многоэтажку в Бердичеве. В результате удара пострадали квартиры с 4 по 9 этажи", - рассказал он.

По словам Бунечко, на ликвидацию пожара направили 17 единиц техники и 65 спасателей, огонь был оперативно локализован.

Начальник ОВА добавил, что информация о пострадавших и погибших сейчас уточняется. На месте прилета работают спасатели, медики, психологи и специальные службы.

Напомним, оккупанты вечером в воскресенье, 4 октября, ударили по многоквартирным домам в Харькове. В результате обстрела известно о погибшем человеке и раненых.

Кроме того, NYT писало, что РФ готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины. Россияне планируют запустить до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.