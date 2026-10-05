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Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Бердичеві: пошкоджено шість поверхів

13:41 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Бердичеві: пошкоджено шість поверхів Ілюстративне фото: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці в Бердичеві (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти вдень в понеділок, 5 жовтня, вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Бердичеві, постраждали квартири на кількох поверхах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Посеред дня в понеділок ворог атакував ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві. Внаслідок удару постраждали квартири з 4 по 9 поверхи", - розповів він.

За словами Бунечка, на ліквідацію пожежі спрямували 17 одиниць техніки та 65 рятувальників, вогонь було оперативно локалізовано.

Начальник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих і загиблих зараз уточнюється. На місці "прильоту" працюють рятувальники, медики, психологи та спеціальні служби.

Нагадаємо, окупанти ввечері у неділю, 4 жовтня, вдарили по багатоквартирних будинках у Харкові. Внаслідок обстрілу відомо про загиблу людину та поранених.

Крым того, NYT писало, що РФ готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України. Росіяни планують запустити до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання.

Зазначимо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що країна-агресорка почала цьогорічну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України раніше, ніж зазвичай.

Аналітики зазначають, що Кремль таким чином може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії.

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