РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками, есть пострадавшие и обесточивания
Во вторник, 25 августа, российские оккупанты массированно ударили по Чернигову беспилотниками. В результате удара по меньшей мере два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черниговской ГВА и "Черниговоблэнерго".
"Чернигов массированно атаковали вооруженные силы РФ. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в МВА.
"Черниговоблэнерго" сообщило, что в результате вражеских обстрелов поврежден энергетический объект. Более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич, обесточено.
"Энергетики приступят к осмотру оборудования и выполнению восстановительных работ как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в заявлении.
В местных пабликах сообщили, что всего за 10 минут в городе прогремели 10 взрывов. Также отмечается, что сейчас над Черниговом кружат еще несколько реактивных дронов.
Напомним, 24 августа российские оккупанты ударили беспилотником по Чернигову. Под ударом оказалась многоэтажка в центре города.
Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что в результате вражеского удара беспилотником по Чернигову пострадали 20 человек, среди них двое детей.
Кроме того, корреспондент РБК-Украина показала, как выглядит поврежденный дом в Чернигове. Также начальник ГУНП Черниговской области Владимир Тимошко рассказал подробности вражеской атаки.