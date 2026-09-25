Россия ударила беспилотником по офису в Киеве, есть пострадавшие и погибшие
Российские оккупанты в пятницу, 25 сентября, ударили беспилотником по офисному зданию в Соломенском районе Киева. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"В Соломенском районе, вследствие попадания БпЛА в офисное здание, поврежден фасад и выбиты окна в здании. По предварительной информации, есть пострадавшие", - рассказал он.
Кличко также сообщил, что на место "прилета" следуют экстренные службы.
"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - позже добавил мэр столицы.
Он также отметил, что информация о последствиях вражеского удара будет уточняться.
Обновлено в 15:37
Кличко сообщил, что количество погибших в результате вражеского удара возросло до четырех. Среди семи пострадавших - один ребенок.
Мэр Киева добавил, что пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован.
Обновлено в 15:43
Всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Число погибших возросло до 5.
Как выглядит сейчас атакованное российскими оккупантами офисное здание:
Напомним, сегодня с утра российские оккупанты снова атакуют Киев. В результате атак погиб 14-летний мальчик, также известно о пострадавших.
Отметим, сегодня утром вражеские беспилотники попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.
Кроме того, в Киеве в результате атаки страны-агрессора было повреждено здание Высшего совета правосудия.
Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате утренних ударов по Киеву возросло до 20 человек, среди них 9-летний ребенок.