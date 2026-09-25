Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области
Некоторые населенные пункты Святогорской и Славянской громад Донецкой области должны провести принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти приняли соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой облгосадминистрации.
Принудительная эвакуация из Донбасса расширилась
Коордштаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения в Донецкой области провел очередное заседание.
Была утверждена организация нового пункта для эвакуации граждан. Причина - оккупанты целенаправленно атакуют места эвакуации гражданских жителей области.
Также было согласовано решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей:
- из отдельных населенных пунктов Святогорской городской территориальной громады,
- отдельных территорий города Славянск,
- отдельных территорий поселка Сухановка Славянской громады.
Целью является сохранение жизни и здоровья детей в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов, отметили в Донецкой ОГА.
Власти призвали родителей:
- не медлить с эвакуацией,
- ответственно отнестись к безопасности своих детей.
Ранее РБК-Украина писало, что администрация Донецкой области в начале августа усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.
Кроме того, 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.
Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.