Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области

Некоторые населенные пункты Святогорской и Славянской громад Донецкой области должны провести принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти приняли соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой облгосадминистрации.

Целью является сохранение жизни и здоровья детей в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов, отметили в Донецкой ОГА.

Также было согласовано решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей:

Была утверждена организация нового пункта для эвакуации граждан. Причина - оккупанты целенаправленно атакуют места эвакуации гражданских жителей области.

Коордштаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения в Донецкой области провел очередное заседание.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация Донецкой области в начале августа усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.

Кроме того, 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.