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Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области

15:33 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области Фото: В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации (Getty Images)
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Некоторые населенные пункты Святогорской и Славянской громад Донецкой области должны провести принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти приняли соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой облгосадминистрации.

Принудительная эвакуация из Донбасса расширилась

Коордштаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения в Донецкой области провел очередное заседание.

Была утверждена организация нового пункта для эвакуации граждан. Причина - оккупанты целенаправленно атакуют места эвакуации гражданских жителей области.

Также было согласовано решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей:

  • из отдельных населенных пунктов Святогорской городской территориальной громады,
  • отдельных территорий города Славянск,
  • отдельных территорий поселка Сухановка Славянской громады.

Целью является сохранение жизни и здоровья детей в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов, отметили в Донецкой ОГА.

Власти призвали родителей:

  • не медлить с эвакуацией,
  • ответственно отнестись к безопасности своих детей.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация Донецкой области в начале августа усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.

Кроме того, 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.

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Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области
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