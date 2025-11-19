Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101, - Воздушные силы

"Официально. В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Фото: обломки российской ракеты Х-101 (t.me/kpszsu)

Оккупанты запускали такие ракеты с шести Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), четырех Ту-160 (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Пуски совершали с Вологодской и Астраханской областей.

Правоохранители уже изучают обломки российских ракет, чтобы установить и документировать новый теракт россиян против мирных украинцев.

По состоянию на 16:00 им удалось найти идентифицировать обломки одной из крылатых ракет, которая попала по девятиэтажке. Ракета была произведена в четвертом квартале 2025 года.

В Воздушных силах обратили внимание, что российские ракеты Х-101 содержат компоненты и комплектующие, которые производят компании из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и не только.

Также военные добавили, что такий трагедий можно было избежать, если бы Россия не находила пути обхода западных санкций.

Стоит заметить, что ракета Х-101 - это крылатая ракета большой дальности, разработанная в России. Ее враги запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Она использует малозаметные технологии, летит на малых высотах и имеет дальность, превышающую несколько тысяч километров.