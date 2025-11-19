UA

Росія вдарила по багатоповерхівках у Тернополі ракетами Х-101, - Повітряні сили

Фото: Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі (t.me/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти використали для нічного удару по висотках у Тернополі крилаті ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Офіційно. У багатоквартирні житлові будинки в місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

 

Фото: уламки російської ракети Х-101 (t.me/kpszsu)

Окупанти запускали такі ракети з шести Ту-95МС (аеродром базування "Оленья"), чотирьох Ту-160 (аеродроми базування "Енгельс" і "Українка"). Пуски здійснювали з Вологодської та Астраханської областей.

Правоохоронці вже вивчають уламки російських ракет, щоб установити і документувати новий теракт росіян проти мирних українців.

Станом на 16:00 їм вдалося знайти ідентифікувати уламки однієї з крилатих ракет, яка влучила по дев'ятиповерхівці. Ракета була вироблена в четвертому кварталі 2025 року.

У Повітряних силах звернули увагу, що російські ракети Х-101 містять компоненти та комплектуючі, які виробляють компанії зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів і не тільки.

Також військові додали, що таких трагедій можна було уникнути, якби Росія не знаходила шляхи обходу західних санкцій.

Варто зауважити, що ракета Х-101 - це крилата ракета великої дальності, розроблена в Росії. Її вороги запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Вона використовує малопомітні технології, летить на малих висотах і має дальність, що перевищує кілька тисяч кілометрів.

 

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, "прильоти" були в Тернополі.

Унаслідок удару росіян у місті було зруйновано багатоповерхівку. У ще одному багатоквартирному будинку почалася пожежа.

Станом на зараз відомо, що загинули щонайменше 25 людей. Ще понад 70 - отримали поранення.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

