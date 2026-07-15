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Россия ударила по АЗС в Житомирской области, есть пострадавшие

08:36 15.07.2026 Ср
2 мин
Один человек находится в тяжелом состоянии
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия начала наносить удары по АЗС Житомирщины (zhytomyrskaODA)

Утром 15 июля российские захватчики атаковали АЗС в Малинской общине Житомирской области.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Враг продолжает терроризировать северные районы области", - предупредил Бунечко.

По его словам, в результате атаки россиян на АЗС в Малинской общине пострадали два человека - их уже госпитализировали.

Городской голова Малина Александр Ситайло уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Медицинские работники оказывают всю необходимую медицинскую помощь и принимают все возможные меры для стабилизации состояния пострадавших с сохранением их жизни", - подчеркнул Ситайло.

На месте вражеского удара работают спасатели и работники специальных служб.

"Обращаем внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, особенно находясь на АЗС. Берегите себя и своих близких", - напомнил Бунечко.

Напомним, что это уже не первая атака России на АЗС в Житомирской области. Предыдущая произошла утром 14 июля.

В Малине два "шахеда" ударили по автозаправочной станции в одном из жилых массивов города, в результате чего вспыхнул пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия ударила по заправке в Запорожье, в результате чего начался пожар.

Также мы сообщали, что большая сеть АЗС WOG объявила особый режим работы в ряде областей Украины.

А в Кабмине недавно приняли решение, что защита АЗС в прифронтовых областях будет усилена.

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