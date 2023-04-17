США направят в Гаагу прокурора, который будет расследовать преступления РФ против Украины
Соединенные Штаты отправят прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины. Он будет базироваться в Гааге.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Министерстве юстиции США.
Как рассказал генпрокурор США Меррик Гарленд, была создана международная следственная группа, в которую вошли семь стран. Она будут расследовать международные преступления, совершенные в Украине.
"Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте - Агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия - и будет иметь доступ к значительным ресурсам Министерства, которые мы развернули в ответ на этот кризис", - говорится в сообщении.
Кроме этого, США планирует направить постоянного юридического советника в Киев. Он будет сотрудничать с украинскими партнерами по ряду сложных вопросов в сфере юстиции.
"Прокуроры, работающие в команде Департамента юстиции по вопросам ответственности за военные преступления, продолжают тесно сотрудничать с нашими коллегами из Генеральной прокуратуры по расследованию конкретных преступлений, совершенных российскими войсками, включая незаконные нападения на гражданское население", - сказал Гарленд.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. При этом ордер на их арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.
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