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США направят в Гаагу прокурора, который будет расследовать преступления РФ против Украины

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 21:09
США направят в Гаагу прокурора, который будет расследовать преступления РФ против Украины Фото: США направит в Гаагу прокурора, расследующего российские преступления против Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты отправят прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины. Он будет базироваться в Гааге.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Министерстве юстиции США.

Как рассказал генпрокурор США Меррик Гарленд, была создана международная следственная группа, в которую вошли семь стран. Она будут расследовать международные преступления, совершенные в Украине.

"Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте - Агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия - и будет иметь доступ к значительным ресурсам Министерства, которые мы развернули в ответ на этот кризис", - говорится в сообщении.

Кроме этого, США планирует направить постоянного юридического советника в Киев. Он будет сотрудничать с украинскими партнерами по ряду сложных вопросов в сфере юстиции.

"Прокуроры, работающие в команде Департамента юстиции по вопросам ответственности за военные преступления, продолжают тесно сотрудничать с нашими коллегами из Генеральной прокуратуры по расследованию конкретных преступлений, совершенных российскими войсками, включая незаконные нападения на гражданское население", - сказал Гарленд.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. При этом ордер на их арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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