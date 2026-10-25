Российский удар повредил многоквартирный жилой дом в Харькове

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Утром 25 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам мэра, в результате удара по Основянскому району повреждения получил многоквартирный жилой дом. Коммунальные службы города устраняют последствия. Также враг нанес удар дроном по Новобаварскому району города. Повреждены четыре автомобиля, пострадавших нет.