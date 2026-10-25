Российский удар повредил многоквартирный жилой дом в Харькове
Утром 25 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
По словам мэра, в результате удара по Основянскому району повреждения получил многоквартирный жилой дом.
Коммунальные службы города устраняют последствия.
Также враг нанес удар дроном по Новобаварскому району города. Повреждены четыре автомобиля, пострадавших нет.
Напомним, ночью 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове.
В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.
В сети пишут, что под удар мог попасть последний в Харькове торговый центр "Эпицентр".