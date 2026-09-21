Россияне атаковали Лозовую на Харьковщине: поврежден вокзал, есть погибший
Ночью 21 сентября российские войска нанесли массированный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области и главу правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
Что произошло ночью
Атака на Лозовую началась около трех часов ночи 21 сентября. В результате ударов в городе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме.
Огонь охватил крышу площадью 200 квадратных метров.
"Пострадали 3 гражданских лица, один человек спасатели спасли. Из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.
Удар также был по железнодорожной инфраструктуре, говорят в ГСЧС.
Еще днем 20 сентября россияне нанесли ракетный удар по ферме в Лозовском районе. Огонь тогда охватил площадь в 500 квадратных метров.
По данным ГСЧС, только за сутки из-за российских обстрелов в Харьковской области возникло восемь пожаров. Возгорание гасили сразу в нескольких районах области.
"Горели многоквартирный жилой дом, складские и хозяйственные постройки, ферма, автомобили", - сообщили в ГСЧС.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что Лозовая страдает от массированного налета уже как минимум второй раз за последние полтора месяца.
"Все цели при сегодняшнем очередном налете на Лозовую находились в укрытиях", - сообщил Перцовский.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину сразу из восьми направлений. Они применили 172 ударных беспилотника типа "Shahed" и "Гербера", часть из которых - реактивные.
Этой ночью кафиры повторно ударили по складским помещениям в Одесской области, которые уже раньше попадали под атаку.
Пожар охватил обширную территорию, тушить ее пришлось более 80 спасателям.