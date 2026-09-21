Россияне атаковали Лозовую на Харьковщине: поврежден вокзал, есть погибший

Ночью 21 сентября российские войска нанесли массированный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области и главу правления "Укрзализныци" Александра Перцовского .

Что произошло ночью

Атака на Лозовую началась около трех часов ночи 21 сентября. В результате ударов в городе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме.

Огонь охватил крышу площадью 200 квадратных метров.

"Пострадали 3 гражданских лица, один человек спасатели спасли. Из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.

Удар также был по железнодорожной инфраструктуре, говорят в ГСЧС.

Еще днем 20 сентября россияне нанесли ракетный удар по ферме в Лозовском районе. Огонь тогда охватил площадь в 500 квадратных метров.

По данным ГСЧС, только за сутки из-за российских обстрелов в Харьковской области возникло восемь пожаров. Возгорание гасили сразу в нескольких районах области.

"Горели многоквартирный жилой дом, складские и хозяйственные постройки, ферма, автомобили", - сообщили в ГСЧС.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что Лозовая страдает от массированного налета уже как минимум второй раз за последние полтора месяца.

"Все цели при сегодняшнем очередном налете на Лозовую находились в укрытиях", - сообщил Перцовский.