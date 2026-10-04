"Неужели думают, что мы не ответим": Зеленский отреагировал на удары РФ по дата-центрам
Россия сознательно обостряет ситуацию и наносит удары по дата-центрам и гражданским объектам связи в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
Глава государства выразил недоумение логикой и подходами РФ к ведению войны. Он подчеркнул, что враг наносит атаки по гражданским объектам, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре.
"Неужели они думают, что мы не будем отвечать? Это точно не есть какие-то военные инфраструктуры. Как можно бить по дата-центрам, по мобильной связи? Как людям звонить?" - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул абсурдность атак на коммуникации, напомнив, что мобильной связью пользуются с обеих сторон границы.
По словам Зеленского, постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о сознательном желании российского руководства максимально обострять конфликт.
"Я немного, честно говоря, удивлен этим зверским желанием эскалации каждый день. То есть он рассчитывает на то, что будет постоянная эскалация. Он этого очень хочет", - добавил глава государства.
Напомним, ранее представители власти уже обращали внимание на высокие риски для цифровой системы страны.
В частности, по словам президента Владимира Зеленского, Россия осуществляет операцию по ударам по дата-центрам и инфраструктуре связи, чтобы лишить граждан доступа к интернету и цифровым сервисам.
В то же время в Министерстве энергетики отмечают, что угрозы для коммуникаций будут оставаться высокими до завершения боевых действий.
Детальнее о том, стоит ли готовиться к жизни без интернета, ранее рассказывал премьер-министр Украины Сергей Корецкий после серии вражеских ударов по объектам инфраструктуры.