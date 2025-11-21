RU

Экономика

Россия ударами повредила все крупные ТЭС и гидроэлектростанции Украины

Фото: Минэнерго сообщило о масштабных последствиях российских атак (t me/lachentyt)
Автор: Валерий Ульяненко

Массированные ракетно-дроновые атаки российских оккупантов повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Вследствие массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак", - говорится в публикации.

Минэнерго объяснило, что по этой причине все доступные мощности украинских электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления.

 

Напомним, в ДТЭК объяснили, что причиной большого количества отключений по всей Украине стали теракты России против энергетики. Враг бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно передать потребителю.

Вчера, 20 ноября, в "Укрэнерго" сообщили о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины. Это произошло из-за угрозы перегрузки энергетики и последствий атак России.

Кроме того, в МАГАТЭ официально подтвердили, что после обстрела 19 ноября, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии и назвали это тревожным.

