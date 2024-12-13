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Россия цинично "оправдалась" за массированный обстрел Украины

Иллюстративное фото: Россия цинично "оправдалась" за массированный обстрел Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшний масштабный обстрел со стороны России был якобы ответом на применение ракет ATACMS против военного аэродрома города Таганрог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

Как пишет Минобороны страны-террориста, 11 декабря Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе города Таганрог.

В том же числе в российском ведомстве нафантазировали "поражение" всех запланированных объектов во время обстрела Украины.

Массированный обстрел России

Утром, 13 декабря, Российская Федерация атаковала Украину 94 ракетами и 193 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том же числе работали и истребители F-16.

По состоянию на 11:30 было подтверждено сбитие:

  • 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
  • 1 баллистической ракеты "Искандер-М";
  • 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал Запад срочно предоставить 20 систем ПВО.

 

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