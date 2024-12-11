В Минобороны РФ пожаловались на удар по аэродрому в Таганроге: есть пострадавшие

Аэродром в Таганроге Ростовской области сегодня, 11 декабря, утром якобы находился под ударом. Россия обвиняет в атаке Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram .

Как заверяют в ведомстве страны-агрессора, удар "был нанесен западным высокоточным оружием".

"В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - добавили в Минобороны.

Россияне, как обычно, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные - "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".

"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - добавили в ведомстве.

При этом "посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".

Также в ведомстве пригрозили, что такая атака "не останется без ответа".