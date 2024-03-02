Россия целенаправленно ударила по жилому дому в Одессе, - генпрокурор

"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", - заявил Костин.

Он пояснил, что Украина понимает, что такая политика, которой придерживаются военные РФ, начинается именно в Кремле.

"Преступные приказы отдаются именно из Кремля", - подчеркнул генпрокурор.

Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.

"Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира", - подытожил Костин.

Атака на Одессу

Напомним, сегодня после 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно ободном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего осматривают врачи.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.

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