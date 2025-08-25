Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский

Удары по энергетике

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме - наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", - сказал глава государства.

Во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере он отметил, что атаки врага прямо влияют на жизнь людей и нормальные условия существования в городах и общинах.

Поддержка Норвегии

Зеленский поблагодарил за помощь, которую Украина получает от партнеров, в частности от Норвегии. "Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизнь людей и нормальные условия жизни в наших городах, наших общинах", - отметил он.

Президент напомнил, что прошлой зимой это сотрудничество уже дало результат. "Прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей были с теплом благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией", - подчеркнул Зеленский.

Ожидания на будущее

Глава государства заявил, что и в новом отопительном сезоне вызовы остаются серьезными.

"В этом году вызовы также значительные. Уже есть решение Норвегии по поддержке наших закупок газа, очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", - сказал президент.