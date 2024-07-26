Россия держит в Черном море ракетоноситель: в ВМС рассказали, какой у него залп "Калибров"

По состоянию на 6:30, 26 июля, Россия держит в акватории Черного моря один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

Тем временем в Азовском море не зафиксирован ни один вражеский корабль. При этом, два российских корабля находятся в Средиземном море, из которых один является ракетоносителем "Калибров" и имеет общий залп до 16 ракет.

Почему РФ вывела корабли из Азовского моря

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия вывела военные корабли из акватории Азовского моря после того, как ВСУ, 23 июля, ударили по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

"Вызвано это в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту и циркуль и решили, что, видимо, оставаться там не очень безопасно", - отметил Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что единственный язык, который понимает РФ - это язык силы.

Что касается парома "Славянин", то по информации Генштаба ВСУ, оккупанты использовали его для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Как известно, это третий и последний железнодорожный паром, который Россия имела в указанном регионе.

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