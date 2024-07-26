Росія тримає в Чорному морі ракетоносій: у ВМС розповіли, який залп "Калібрів" він має
Станом на 6:30, 26 липня, Росія тримає в акваторії Чорного моря один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Тим часом в Азовському морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте, два російських кораблі є в Середземному морі, з яких один є ракетоносієм "Калібрів" и має загальний залп до 16 ракет.
Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 10 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Чому РФ вивела кораблі з Азовського моря
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія вивела військові кораблі з акваторії Азовського моря після того, як ЗСУ, 23 липня, вдарили по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарському краї РФ.
"Викликано це у першу чергу пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу і циркуль та вирішили, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно", - зазначив Плетенчук.
Речник ВМС додав, що єдина мова, яку розуміє РФ - це мова сили.
Щодо парому "Славянин", то за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Як відомо, це третій і останній залізничний паром, який Росія мала в зазначеному регіоні.
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