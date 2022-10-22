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Россия увеличивает группировку ракетоносителей в Черном море

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Украина, Суббота 22 октября 2022 19:28
Россия увеличивает группировку ракетоносителей в Черном море Фото: Вражеская группировка в Черном море пополнилась ракетоносителями (nexta)
Автор: РБК-Украина

В Черном море группировка военного флота врага увеличилась за день с 10 до 14 ракетоносителей. Общее количество готовых к пуску ракет класса "Калибр" может превышать 30 штук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

Он подчеркнул, что вражеская группировка усилена двумя подводными лодками. Назаров отметил, что ситуация на Южнобужском направлении сложная, однако полностью контролируется силами ВСУ.

Кроме того, спикер ОК "Юг" сообщил, что ночью со стороны Черного моря были осуществлены запуски иранских дронов-камикадзе, 10 из которых уничтожены в Черкасской и один - в Кировоградской области.

Ранее военные сообщали , что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, находящимся в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными.

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