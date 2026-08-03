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"Нафтогаз" раскрыл количество разрушенных АЗК из-за атак РФ

10:19 03.08.2026 Пн
2 мин
Некоторые объекты удается отремонтировать, но враг наносит повторные удары
aimg Юлия Капитонова
"Нафтогаз" раскрыл количество разрушенных АЗК из-за атак РФ Фото: Россия целенаправленно уничтожает украинские АЗК (Getty Images)
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В 2026 году 37 автозаправочных комплексов сети Группы "Нафтогаз" были разрушены из-за постоянных российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группы "Нафтогаз".

"Часть объектов удалось отремонтировать и вернуть к работе. Остальные получили критические разрушения и пока не работают", - сказано в сообщении.

За последние семь месяцев армия РФ нанесла удары по 32 АЗК "Укрнафты" и пяти комплексам "Укргаздобычи". Также зафиксированы нередкие случаи повторных атак - они происходили уже после проведения ремонтов и возобновления работы объектов.

В "Нафтогазе" напоминают, что автозаправочные комплексы - это важная часть гражданской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются тысячи украинцев.

"В прифронтовых регионах от наличия горючего зависит работа экстренных служб, коммунального транспорта, медиков и спасателей. Враг это прекрасно знает, поэтому пытается усложнить жизнь людей и оставить общины без критически необходимых ресурсов", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что за более чем 12 лет войны государственная сеть "Укрнафта" потеряла 123 автозаправочных комплекса из-за российских атак.

Также указано, что 67 из них остаются на временно оккупированных территориях. Остальные были разрушены или прекратили работу из-за близости к зоне боевых действий.

Кстати, раньше мы рассказывали, как Россия трое суток подряд наносила удары по газодобыче "Нафтогаза" на Харьковщине.

Также недавно враг массированно атаковали объекты "Нафтогаза" сразу в трех регионах Украины.

Кроме того, стало известно, что "Нафтогаз" получил нового о.о. главы вместо Корецкого.

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