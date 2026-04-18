Россия срочно собирает резервистов: что будут охранять от дронов ВСУ

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что новые подразделения будут развернуты "на территории предприятий и критически важной инфраструктуры". Он избегает упоминаний об Украине, однако заявил, что на совещании федеральных и силовых структур было "решено, что защита неба над Ленинградской областью от атак дронов должна быть усилена".

Количество украинских атак российскую инфраструктуру выросло вдвое. За март перехвачено 11 211 украинских беспилотников, утверждают пропагандисты РФ. В феврале этот показатель был значительно меньше.

Резервистам предлагают подписать контракт от двух месяцев до нескольких лет и главной их задачей будет "выявление и уничтожение воздушных целей над портами". Однако любой контракт с МО РФ автоматически продлевается до момента окончания так называемой "частичной мобилизации", которую Путин так и не отменил.

Угрозы Европе и "список целей" Медведева

Издание отмечает, что российское Минобороны опубликовало список европейских заводов, на которых, якобы, производят дроны для ВСУ. В перечне оказались мощности в Британии, Германии, Польше и еще ряде стран.

Дмитрий Медведев, бывший президент РФ, уже успел выступить с угрозами в сети X. Он назвал эти предприятия "потенциальными целями".

Представитель Путина Дмитрий Песков тоже не стал отрицать возможность ударов по Европе. Он лишь отметил, что эти страны становятся прямыми участниками конфликта.

"Эти страны все больше непосредственно вовлечены в конфликт, в войну вокруг Украины", - заявил Песков.