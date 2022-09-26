ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 26 сентября 2022 21:44
США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия, - Белый дом Иллюстративное фото: США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В данный момент США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

"Что касается свидетельств (о подготовке к применению ядерного оружия - ред.) или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - подчеркнула Жан-Пьер.

Также она добавила, что страны Запада готовы усилить антироссийские санкции в случае аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

"Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны есть план действий на применения Россией ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Белый дом Ядерное оружие
NEWS
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны