Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ эксперта

Президент России Владимир Путин готов применить ядерное оружие в войне против Украины, но есть ряд сдерживающих его факторов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал полковник запаса ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский.

"Конечно, готов (применить ядерное оружие - ред.). И планы на применение у него есть. Но, кроме желания, еще нужно учитывать возможность и сдерживающие факторы. Возможности есть, но они технически ограничены. А сдерживающие факторы - это и мировое влияние, и мониторинг, и т.д.", - пояснил эксперт.

В качестве примера Грабский напомнил о ситуации с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россияне блокировали допуск международных инспекторов на станцию, но после того, как появилась информация о потере связи с датчиками контроля радиации, миссию быстро согласовали.

"Поэтому у него (Путина - ред.) есть желание, есть планы применения ядерного оружия, но вероятность его практического применения остается очень малой, хотя она есть", - отметил он.

Кроме того, россияне могут столкнуться с определенными проблемами. По словам Грабского, для ядерного удара нужно провести целый комплекс мер, которые, во-первых, сложно скрыть от других.

"Во-вторых, для этого нужно иметь необходимое количество и качество специалистов. Плюс, эти заряды продуцировал Советский союз, они немного устаревшие. Поэтому использование каждого заряда в таких условиях требует очень тщательной подготовки и привлечения большого количества специалистов, сил и средств. И с этим может быть проблема", – резюмировал эксперт.