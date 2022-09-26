ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ эксперта

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 сентября 2022 07:15
Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ эксперта Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

Президент России Владимир Путин готов применить ядерное оружие в войне против Украины, но есть ряд сдерживающих его факторов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал полковник запаса ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский.

"Конечно, готов (применить ядерное оружие - ред.). И планы на применение у него есть. Но, кроме желания, еще нужно учитывать возможность и сдерживающие факторы. Возможности есть, но они технически ограничены. А сдерживающие факторы - это и мировое влияние, и мониторинг, и т.д.", - пояснил эксперт.

В качестве примера Грабский напомнил о ситуации с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россияне блокировали допуск международных инспекторов на станцию, но после того, как появилась информация о потере связи с датчиками контроля радиации, миссию быстро согласовали.

"Поэтому у него (Путина - ред.) есть желание, есть планы применения ядерного оружия, но вероятность его практического применения остается очень малой, хотя она есть", - отметил он.

Кроме того, россияне могут столкнуться с определенными проблемами. По словам Грабского, для ядерного удара нужно провести целый комплекс мер, которые, во-первых, сложно скрыть от других.

"Во-вторых, для этого нужно иметь необходимое количество и качество специалистов. Плюс, эти заряды продуцировал Советский союз, они немного устаревшие. Поэтому использование каждого заряда в таких условиях требует очень тщательной подготовки и привлечения большого количества специалистов, сил и средств. И с этим может быть проблема", – резюмировал эксперт.

Напомним, на этой неделе Путин пригрозил применить ядерное оружие для "защиты России", отметив, что "это не блеф".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс жестко отреагирует на применение ядерного оружия со стороны РФ.

Также, по данным американских СМИ, администрация президента США частно предупредила Россию о последствиях ядерного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны