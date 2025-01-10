Россия и Украина пока не готовы к переговорам, - Кирби
Украина и Россия не готовы к переговорам в войне. А санкции, введенные против страны-агрессора, не могут стать разменной монетой, когда это все же произойдет.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, введение санкций против РФ не делалось с расчетом того, что "станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров".
"Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", - констатировал он.
Кибри подчеркнул и то, что решение о введении дополнительных санкций основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе.
При этом советник Белого дома подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в США.
Санкции против РФ
10 января США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефть".
Кроме того, Госдеп США ввел санкции против генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева. Под ограничения попали также члены правления компании.
Кроме того, санкционные ограничения против РФ ввела и Британия.
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