Россия и Украина пока не готовы к переговорам, - Кирби

Украина и Россия не готовы к переговорам в войне. А санкции, введенные против страны-агрессора, не могут стать разменной монетой, когда это все же произойдет.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По его словам, введение санкций против РФ не делалось с расчетом того, что "станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров".

"Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", - констатировал он.

Кибри подчеркнул и то, что решение о введении дополнительных санкций основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе.

При этом советник Белого дома подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в США.