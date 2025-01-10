США ввели санкции против главы "Росатома"
Государственный департамент США ввел санкции против генерального директора российской государственной энергетической компании "Росатом" Алексея Лихачева. Под ограничения попали также члены правления компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
В Госдепе отметили, что это уже одиннадцатый пакет санкций в отношении России, связанных именно с "Росатомом".
Высокопоставленные чиновники "Росатома" ранее публично заявили, что предприятия компании разрабатывают системы вооружения, в том числе для использования в войне России против Украины.
Дочерние предприятия "Росатома" обеспечили российскую оборонную промышленность вооружением, компонентами и передовыми технологиями военного назначения для дальнейшей войны России против Украины.
США обвиняют должностных лиц "Росатома" в работе в сфере ядерного оружия и оборонном секторе России, экспорте строительстве атомных электростанций, а также злонамеренной деятельности, включая оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине.
Отмечается, что под санкциями США уже почти 70 дочерних и связанных с "Росатомом" компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах.
Санкции против России
Напомним, сегодня 10 января, США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефть".
Великобритания также ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продажи нефти.
Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.
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