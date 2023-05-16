Россия существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч своих вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.
"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных окупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечают в "Энергоатоме".
Там добавили, что враги превращают станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат противника увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре.
Также в "Энергоатоме" уточняют, что в Энергодар вернулись и так называемые "власти", которые уезжали в "отпуск" в сторону Азовского моря на две недели.
"Да, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городе атомщиков, но очень скоро ВСУ таки придет на израненную энергодарскую землю", - подчеркнули в компании.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала.
Также мы писали, что "Энергоатом" готовится оперативно заменить персонал ЗАЭС сразу после ее деоккупации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.