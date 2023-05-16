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Россия существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

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Вторник 16 мая 2023 19:59
Россия существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС, - "Энергоатом" Иллюстративное фото: Россия существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч своих вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных окупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечают в "Энергоатоме".

Там добавили, что враги превращают станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат противника увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре.

Также в "Энергоатоме" уточняют, что в Энергодар вернулись и так называемые "власти", которые уезжали в "отпуск" в сторону Азовского моря на две недели.

"Да, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городе атомщиков, но очень скоро ВСУ таки придет на израненную энергодарскую землю", - подчеркнули в компании.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала.

Также мы писали, что "Энергоатом" готовится оперативно заменить персонал ЗАЭС сразу после ее деоккупации.

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