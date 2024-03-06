Россия существенно увеличила доходы от продажи нефти и газа, - Bloomberg

Доходы России от продажи нефти и газа в феврале выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 млрд долларов. Это произошло благодаря росту цен на отечественную нефть, поскольку ее производители выстояли под санкциями Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Министерства финансов РФ, в феврале поступления в бюджет от налогов на нефть и газ составили 945,6 млрд рублей (10,4 млрд долларов). Согласно расчетам Bloomberg, основанным на этих данных, налоги на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех поступлений от углеводородов, выросли более чем вдвое.

Налоги на нефть были рассчитаны на основе средней цены Urals - основной экспортной смеси России - 65 долларов за баррель. Это больше, чем 50 долларов за баррель год назад.

Нефтяной и газовый секторы России являются ключевым источником поступлений в госказну, которая находится под давлением растущих военных расходов, связанных со вторжением в Украину.

Чтобы ограничить доходы агрессора от продажи нефти, западные страны ввели санкции, которые в феврале 2023 года привели к падению цены на нефть Urals ниже 50 долларов за баррель.

Тогда Европейский Союз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Группы семи" (G7) наложили ограничения на цену барреля на уровне 60 долларов за баррель для нефтяных грузов из России. Хотя покупатели из других стран могут свободно покупать российские баррели по более высокой цене, им запрещено пользоваться западными услугами, такими как страхование и доставка, для этих поставок.

Москва ограничила влияние ценового ограничения, используя огромный теневой флот танкеров и работая с незападными покупателями, посредниками и поставщиками услуг.

Однако с ноября США и их союзники усилили контроль за соблюдением ценового лимита, введя санкции против нескольких судов и трейдеров за нарушение ограничений. Более жесткая позиция вновь увеличила дисконт Urals к эталонной марке Brent.

"Для защиты денежных потоков в бюджет, Россия активировала так называемый механизм "ценового пола", обязав производителей платить налоги, исходя из искусственного дисконта в 15 долларов за баррель Urals к Brent. Деньги в бюджет поступили в феврале. По данным Argus Media Ltd., фактический дисконт, с которым производители продавали свои партии Urals в российских портах в январе, в среднем составлял более $18", - пишет агентство.

В феврале Россия также выплатила 127,9 млрд рублей субсидий своим нефтеперерабатывающим предприятиям за продажу дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке. Эти выплаты, которые обычно уменьшают доходы от добычи нефти, частично компенсировали нефтепереработчикам разницу между ценами на моторное топливо на внутреннем рынке и за рубежом.

Bloomberg также отмечает, что начиная с 2019 года, Россия постепенно снижала экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а с этого года полностью отменила их. В то же время власти повысили налог на добычу нефти, чтобы компенсировать недостаток поступлений от экспортной пошлины. В результате, доходы России от налога на добычу нефти достигли самого высокого уровня за почти два года.

Санкции и экспорт российских энергоносителей

Недавно стало известно, что общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за четыре месяца.

Тем временем Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".

Два нефтяных танкера остановили свою деятельность у берегов Греции через несколько дней после того, как США ввели новые санкции в отношении 14 российских кораблей. Согласно данным Bloomberg, суда NS Creation и "Залив Амурский" прекратили перевалку нефтяных грузов в Лаконическом заливе к югу от Греции.

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