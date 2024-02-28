Россия установила рекорд по экспорту нефти, - Bloomberg

Общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Временное прекращение поставок российской сырой нефти "Сокол" с острова Сахалин на Тихоокеанском побережье компенсировано стремительным ростом поставок нефти ESPO из порта Козьмино. Объем экспорта повысился почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

Так, еженедельные поставки выросли около 365 000 баррелей в день, достигнув уровня 3,5 миллиона, что примерно на 215 000 баррелей в день превышает целевой показатель по состоянию на 5 ноября 2023 года.

Это позволило компенсировать трудности с нефтью "Сокол", возникшие из-за опасений индийскими нефтепереработчиками американских санкций. По меньшей мере 14 грузов общим объемом 10 млн баррелей с нефтью "Сокол" все еще находятся на судах.

Ранее отмечалось, что в Индию были доставлены три груза "Сокола", а несколько других перенаправлены в Китай.