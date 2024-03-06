Росія суттєво збільшила доходи від продажу нафти й газу, - Bloomberg

Доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили 10 млрд доларів. Це сталося завдяки зростанню цін на вітчизняну нафту, оскільки її виробники вистояли під санкціями Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів РФ, у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ склали 945,6 млрд рублів (10,4 млрд доларів). Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на цих даних, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

Податки на нафту були розраховані на основі середньої ціни Urals - основної експортної суміші Росії - 65 доларів за барель. Це більше, ніж 50 доларів за барель рік тому.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат, пов'язаних із вторгненням в Україну.

Щоб обмежити доходи агресора від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, що в лютому 2023 року призвели до падіння ціни на нафту Urals нижче 50 доларів за барель.

Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії, а країни "Групи семи" (G7) наклали обмеження на ціну бареля на рівні 60 доларів за барель для нафтових вантажів з Росії. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, їм заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками і постачальниками послуг.

Однак з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Більш жорстка позиція знову збільшила дисконт Urals до еталонної марки Brent.

"Для захисту грошових потоків до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в 15 доларів за барель Urals до Brent. Гроші до бюджету надійшли в лютому. За даними Argus Media Ltd., фактичний дисконт, з яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому становив понад $18", - пише агентство.

У лютому Росія також виплатила 127,9 млрд рублів субсидій своїм нафтопереробним підприємствам за продаж дизельного палива і бензину на внутрішньому ринку. Ці виплати, які зазвичай зменшують доходи від видобутку нафти, частково компенсували нафтопереробникам різницю між цінами на моторне паливо на внутрішньому ринку та за кордоном.

Bloomberg також зазначає, що починаючи з 2019 року, Росія поступово знижувала експортні мита на нафту і нафтопродукти, а з цього року повністю скасувала їх. Водночас влада підвищила податок на видобуток нафти, щоб компенсувати нестачу надходжень від експортного мита. В результаті, доходи Росії від податку на видобуток нафти досягли найвищого рівня за майже два роки.

Санкції та експорт російських енергоносіїв

Нещодавно стало відомо, що загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за чотири місяці.

Тим часом Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".

Два нафтові танкери зупинили свою діяльність біля берегів Греції за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції щодо 14 російських кораблів. За даними Bloomberg, судна NS Creation і "Залив Амурський" припинили перевалку нафтових вантажів у Лаконічній затоці на південь від Греції.

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