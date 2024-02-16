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После двухмесячной паузы. Индия возобновила импорт одного из сортов нефти РФ, - Reuters

Пятница 16 февраля 2024 18:05
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После двухмесячной паузы. Индия возобновила импорт одного из сортов нефти РФ, - Reuters Иллюстративное фото: Индия возобновила импорт одного из сортов нефти РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия снова начала импортировать российскую нефть "Сокол". Поставки были приостановлены на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания, индийская компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) купила нефть “Сокол” у трейдера. Страна, вероятнее всего, заплатит за нефть в дирхамах ОАЭ.

В Reuters утверждают, что судно Seagull, перевозившее около 95 000 метрических тонн российской нефти, разгрузилось в индийском порту Мумбаи на западе страны 13 февраля.

Также в феврале нефть “Сокол” закупила частная индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy.

Еще три судна - NS Lion, NS Antarctic и Raven - должны прибыть в восточные индийские порты Парадип и Вишакхапатнам в конце этого месяца.

Что предшествовало

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии были вынуждены прекратить закупки этого сорта в прошлом году после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайские юани для покупки российской нефти на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином.

В Reuters отмечают, что Индия не получала нефть “Сокол” в декабре и январе.

Еще в начале февраля издание писало, что импорт сырой нефти в Индию из России падает второй месяц подряд до самого низкого уровня за год. Причиной стали санкции Запада.

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