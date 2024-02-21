Росія стягнула на захоплені території 470 тисяч військових, - ГУР

Російська Федерація стягнула на сухопутну частину України близько 470 тисяч військовослужбовців. РФ також посилила напередодні "виборів" прикриття державного кордону на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей.

Про це заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів", - сказав Скібіцький.

За його словами, наразі у російській армії з'явився новий компонент, якого не було на початку повномасштабного вторгнення. Мова про угруповання військ росгвардії.

"На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", - розповів він.

Окрім цього за останні два роки з'явилося угруповання т.зв. прикриття державного кордону РФ. Це військові, які базуються на території трьох областей Росії - Бєлгородська, Курська, Брянська. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Україна буде проводити "більш активні, відповідні дії на території РФ".

"Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тисяч військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто. Три батальйони було перекинуто з нашого Маріуполя на територію Бєлгородської області. Як вони теж визнають, для того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів вічно живого Путіна. Це ось такі зміни, які здебільшого відбулися саме в чисельності сухопутного компонента", - додали Скібіцький.

В ГУР вважають, що дуже важливою зміною за ці два роки є ізолювання Чорноморського флоту, адже всі основні бойові кораблі РФ перебувають у Новоросійську.

"У Севастополь вони тільки можуть заходити для поповнення боєприпасів, перезарядки або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування. А так уся активність Чорноморського флоту - біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину. І це нам дало можливість відновити роботу морського коридору", - наголосив він.

Загострення на фронті

Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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