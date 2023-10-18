ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне подселяются к жителям Токмака, которые живут в многоэтажках, - Генштаб

Токмак, Среда 18 октября 2023 21:03
UA EN RU
Россияне подселяются к жителям Токмака, которые живут в многоэтажках, - Генштаб Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где уже живут гражданские люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей как "живого щита".

"Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ