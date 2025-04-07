Россия создала новую силовую службу для контроля и депортации мигрантов, - разведка

В России создали новую силовую структуру, которая будет заниматься массовым контролем и депортацией мигрантов. Она появилась за несколько недель до окончания срока, когда иностранцы должны легализоваться или покинуть РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

По данным разведки, новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан была создана в структуре Министерства внутренних дел РФ. Ее задача будет заключаться в выявлении, контроле и принудительной депортации нелегальных мигрантов.

"Создание нового "правоохранительного" подразделения происходит накануне завершения срока "президентского предупреждения" по легализации статуса иностранцев, находящихся в РФ нелегально", - отметили в СВРУ.

Нелегальные мигранты в России, как отмечают в разведке, обязаны либо покинуть страну, либо узаконить свое пребывание до 30 апреля 2025 года. После этого их могут принудительно выслать за пределы РФ.

Однако в украинской разведке считают, что, кроме контроля за иностранцами, новая служба обязательно перетянет на себя теневые денежные потоки, связанные с криминальными схемами вокруг нелегалов.

"Неслучайно ведомство возглавил новоназначенный первый заместитель министра внутренних дел А. Кикоть, который входит в рейтинг Forbes "Самые богатые силовики России" и известен своими выдающимися коррупционными талантами", - добавили в разведке.

СВРУ напоминает, что в Кремле ждут взрывного ухудшения криминогенной ситуации в России. Именно поэтому Москва рассматривает исламизацию российского населения как одну из угроз функционирования режима. А создание отдельной структуры, которая будет заниматься нелегалами, свидетельствует о конфликтности в миграционной сфере.

Указ Путина относительно украинцев в России

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин также подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября или выехать из страны, или "урегулировать свое правовое положение в РФ".

В этом контексте формулировка "урегулировать положение" фактически означает получить российский паспорт. Впрочем, остается непонятным, касается ли путинское условие жителей временно оккупированных территорий Украины.