Россия следит за учениями НАТО: что задумал Путин

В Варшаве обратили внимание на то, что Россия проводит наблюдение за интеграционными учениями НАТО по противовоздушной обороне вблизи Балтийского моря.

Польские власти пришли к выводу, что это может происходить в рамках усилий "Нулевая фаза".

С официальным заявлением сразу выступил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава подняла в воздух истребители и перехватила два российских истребителя Су-30СМ2, которые действовали из Калининградской области.

Кроме того, указано, что шведские самолеты сопровождали российский самолет над Балтийским морем.

Несмотря на это, известно, что вражеский самолет не приближался к польскому воздушному пространству.

"ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию "Нулевая фаза", целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО", - отметили американские аналитики.