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Россия следит за учениями НАТО: что задумал Путин

09:07 17.07.2026 Пт
2 мин
В Польше озвучили важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: Вероятно, РФ начала против НАТО кампанию "Нулевая фаза" (Getty Images)

В Польше считают, что Россия изменила тактику и внимательно наблюдает за учениями НАТО у Балтийского моря, готовясь к возможным провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В Варшаве обратили внимание на то, что Россия проводит наблюдение за интеграционными учениями НАТО по противовоздушной обороне вблизи Балтийского моря.

Польские власти пришли к выводу, что это может происходить в рамках усилий "Нулевая фаза".

С официальным заявлением сразу выступил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава подняла в воздух истребители и перехватила два российских истребителя Су-30СМ2, которые действовали из Калининградской области.

Кроме того, указано, что шведские самолеты сопровождали российский самолет над Балтийским морем.

Несмотря на это, известно, что вражеский самолет не приближался к польскому воздушному пространству.

"ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию "Нулевая фаза", целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО", - отметили американские аналитики.

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