Россия следит за учениями НАТО: что задумал Путин

В Польше считают, что Россия изменила тактику и внимательно наблюдает за учениями НАТО у Балтийского моря, готовясь к возможным провокациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В Варшаве обратили внимание на то, что Россия проводит наблюдение за интеграционными учениями НАТО по противовоздушной обороне вблизи Балтийского моря.
Польские власти пришли к выводу, что это может происходить в рамках усилий "Нулевая фаза".
С официальным заявлением сразу выступил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Варшава подняла в воздух истребители и перехватила два российских истребителя Су-30СМ2, которые действовали из Калининградской области.
Кроме того, указано, что шведские самолеты сопровождали российский самолет над Балтийским морем.
Несмотря на это, известно, что вражеский самолет не приближался к польскому воздушному пространству.
"ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию "Нулевая фаза", целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО", - отметили американские аналитики.
Как сообщало ранее РБК-Украина, в НАТО впервые отреагировали на отставку главы МО Михаила Федорова .
Также мы писали, что российская ракета чуть не сорвала саммит Североатлантического союза в Анкаре.
Более того, недавно Мерц назвал страны, которым грозит новая агрессия России.