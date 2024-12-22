Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, - Каллас

Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы. В частности, это касается и гибридных угроз для стран ЕС.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе", - сказала она.

В частности, Каллас указала и на наличие гибридных опасностей со стороны России.

"Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей", - отметила Каллас.