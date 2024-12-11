Россия усовершенствовала методы влияния на выборы в странах ЕС: Каллас объяснила причины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая на мероприятии "POLITICO P28" Каллас подчеркнула, что российские методы вмешательства в выборы стран ЕС усовершенствовались. По ее словам, это, прежде всего, демонстрируется на примере выборов в Румынии.

"Я вижу примеры из Румынии, но также и из других частей, которые (россияне - ред.) действительно "взломали код" относительно того, как влиять на выборы", - заявила она.

Каллас подчеркнула, что традиционные способы оценки честности выборов больше не отвечают реалиям и не учитывают новые угрозы, связанные с использованием технологий для манипуляции.

"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результатам?" - спросила она.

Каллас добавила, что в ЕС должны серьезно относиться к новым угрозам со стороны РФ по вмешательству в избирательные процессы европейских стран.

Гибридные угрозы РФ

Россия активно использует гибридные средства воздействия в Европе, объединяя кибератаки, дезинформацию, шпионаж и физический саботаж для дестабилизации региона.

В 2024 году были зафиксированы многочисленные случаи, иллюстрирующие масштаб этой агрессии. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что в этом году Россия стоит за почти сотней гибридных атак в Европе.

Кроме того, РФ направляет гибридные атаки на европейскую критическую инфраструктуру, в частности энергетическую и правительственные системы, в таких странах, как Польша, Латвия и Германия. Также она распространяет фейковые новости, в том числе многочисленные случаи антиукраинской пропаганды.