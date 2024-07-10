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Гибридные операции и кибератаки России: в НАТО рассказали о возможном сценарии ответа

Среда 10 июля 2024 12:30
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Гибридные операции и кибератаки России: в НАТО рассказали о возможном сценарии ответа Фото: в НАТО описали возможный сценарий ответа на кибератаки России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Любая из стран НАТО может попросить защиты у Альянса от гибридных операций и кибератак России. Этот момент регулируется соответствующей статьей Североатлантического договора.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, отвечая на вопрос, какой может быть реакция НАТО на гибридные операции РФ, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия. Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции", - сказал он. .

Представитель НАТО также добавил, что, в конце концов, защиты от союзников по Альянсу может попросить страна, страдающая от таких атак.

В то же время он подчеркнул, что пока ни одна из них этого не делала.

О чем речь

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в договоре стран-участниц НАТО. Так, согдасно информации на сайте Альянса, коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Этот принцип - принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Североатлантического договора.

Впервые и единственный раз за свою историю Альянс применил статью 5 после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США. Кроме того, он принимал меры коллективной обороны несколько раз, в том числе в ответ на ситуацию в Сирии и на вторжение России в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Европа на пороге времен, когда вопрос о 5 статье НАТО будут решать не США, а в европейских столицах.

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