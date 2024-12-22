Росія становить пряму загрозу безпеці Європи, - Каллас

Росія становить пряму загрозу безпеці Європи. Зокрема, це стосується і гібридних загроз для країн ЄС.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас, пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Росія становить пряму загрозу безпеці Європи, але безпека складається з безлічі різних елементів, які варіюються на сході, півдні, півночі та заході", - сказала вона.

Зокрема, Каллас вказала і на наявність гібридних небезпек з боку Росії.

"Ми бачимо різні гібридні загрози по всій Європі, такі як саботаж, кібератаки, небезпечний тіньовий флот, перешкоди в роботі GPS і пошкодження кабелів", - зазначила Каллас.