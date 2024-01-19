Россия попыталась запретить Британии ловить рыбу в своих водах. В Лондоне ответили

Отмечается, что это заявление породило заголовки в британских СМИ о том, что Москва угрожает традиционному британскому блюду - рыбе с жареной картошкой.

Но генеральный директор Национальной федерации рыболовных организаций Майк Коэн, сообщил Reuters, что ему не известно о каких-либо британских судах, которые ловят рыбу в российском секторе моря.

"Я не уверен, что это будет иметь какой-либо практический эффект", - сказал он.

Что говорят в правительстве Британии

Россия стремилась отсоединить свою экономику от Запада с тех пор, как западные страны ввели санкции после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Российские СМИ сообщили, что этот шаг правительства РФ якобы является "ответом" на попытки Великобритании нанести ущерб российской экономике.

Представитель британского правительства заявил, что Лондон не получал никакого официального уведомления от Москвы о таком решении.

"Однако продолжающийся односторонний выход России из ряда договоров о международном сотрудничестве является симптомом ее самоизоляции на мировой арене в результате незаконного вторжения в Украину", - добавил британский чиновник.

Отношение Британии к России

Недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что допускает увеличение конфликтов в мире из-за РФ и не только.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что сегодняшняя ситуация напоминает события 1930-х годов, а российский диктатор ВладимирПутин играет роль Адольфа Гитлера.

Также Кэмерон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, этот вопрос не является предметом разногласий, как в США и других странах.