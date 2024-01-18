"Нужно противостоять злу". Глава МИД Британии считает, что Путин играет роль Гитлера

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что сегодняшняя ситуация напоминает события 1930-х годов, а российский диктатор Владимир Путин играет роль Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кэмерона в подкасте Politico.

Он заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один". Министр назвал это вызовом для нашего поколения.

Кэмерон сравнил настоящее с событиями перед Второй мировой войной, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение", - сказал глава МИД Британии.

Как отмечает Politico, заявление Кэмерона прозвучало на фоне того, как Запад пытается обеспечить Украину высокотехническим оружием, чтобы отразить российское вторжение и готовится к потенциальному возвращению скептика НАТО Дональда Трампа в Белый дом.

"Единственное, что мы можем сделать - это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", - добавил Кэмерон.

Угроза замораживания войны

Напомним, в конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, готовый заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что давления от партнеров по прекращению защиты Украины пока нет.