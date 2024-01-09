Британия продолжит помогать Украине, этот вопрос не является предметом разногласий, - МИД

Великобритания продолжит поддерживать Украину, этот вопрос не является предметом разногласий, как в США и других странах.

Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Поддержка Украины со стороны Великобритании

У него спросили, насколько он уверен в способности Великобритании поддержать Украину, даже если потенциальный новый президент США прекратит это делать или если другие страны не будут спешить брать на себя такие обязательства.

Он ответил, что Великобритания абсолютно продолжит поддерживать Украину, и добавил, что это не является предметом разногласий в британской политике, как в США и других странах.

Возможна ли поддержка Украины без помощи США

По его словам, с премьер-министром Британии обсуждают вопрос мобилизации производства вооружений для Украины, и что в этом направлении нужно сделать еще больше.

На вопрос, смогут ли Великобритания и европейские союзники продолжать поддерживать Украину без поддержки США, глава МИД Британии ответил, что всем необходимо, чтобы "американцы выступили с этим пакетом (пакетом помощи для Украины - ред.)".

"Я вполне уверен, что они это сделают, потому что в конечном итоге за это есть большинство в Конгрессе", - добавил Кэмерон.

Война в Израиле отвлекает от помощи Украине

Член парламента от Консервативной партии Боб Сили спросил, не мешает ли война между Израилем и ХАМАСом международной поддержке Украины.

Кэмерон ответил, что это отвлекает внимание от Украины, и он считает, что необходимо держать этот вопрос как можно выше на повестке дня, чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, оставались сильными, сплоченными и целенаправленными, насколько это возможно.

Помощь Британии Украине

Великобритания предоставляет Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Вчера Минобороны Британии сообщило, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.