РФ попытается заставить США пересмотреть соглашение с Украиной о прекращении огня, - ISW

Высокопоставленные российские источники 12 марта заявили агентству Reuters, что соглашение о временном прекращении огня должно "учитывать" российские успехи на поле боя и "решать проблемы (России)".

Знакомые с точкой зрения Кремля и ситуацией источники издания Bloomberg сообщили, что Путин "растянет сроки" договоренностей о временном прекращении огня. Это позволит ему убедиться, что его условия "будут учтены".

Близкий к Кремлю источник заявил, что Россия может потребовать остановить поставки оружия в Украину как условие для согласия на временное прекращение огня. Однако источник не уточнил, будет ли это прекращение касаться всех международных поставок оружия в Украину, либо только поставок от отдельных стран.

"Приостановка военной помощи США или других стран Украине во время прекращения огня, будет чрезвычайно выгодным для России, которая продолжает получать важные поставки и помощь от Ирана, Северной Кореи и Китая. Такая огромная уступка также уничтожит рычаги влияния США в будущих переговорах, а также нарушит условия, на которых Украина согласилась на первоочередное прекращение огня", - констатируют в ISW.

Об Украине без Украины

Другой близкий к администрации президента РФ источник сообщил российскому оппозиционному изданию Verstka, что Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение временного прекращения огня, но также будет требовать "невозможных условий", на которые Украина не сможет согласиться.

Источник отметил, что Путин хочет исключить Украину из переговоров, чтобы Россия могла вести переговоры только с США, одновременно "исправляя ситуацию на фронте" для укрепления позиции Кремля в переговорах.

Источник отметил, что условия временного прекращения огня "должны устраивать Россию", а также назвал "глупостью" возможность согласия Москвы на временное прекращение огня, во время которого Украина будет продолжать получать оружие и финансирование от своих партнеров и союзников.

"Эти утечки могут быть умышленными и частью российской стратегии ведения переговоров. Их цель - заставить США пересмотреть свое соглашение с Украиной о временном прекращении огня", - отмечают в Институте изучения войны.