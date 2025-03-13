Росія спробує змусити США переглянути угоду з Україною щодо припинення вогню, - ISW

Високопоставлені російські джерела 12 березня заявили агентству Reuters, що угода про тимчасове припинення вогню має "враховувати" російські успіхи на полі бою та "вирішувати проблеми (Росії)".

Знайомі з точкою зору Кремля і ситуацією джерела видання Bloomberg повідомили, що Путін "розтягне терміни" домовленостей про тимчасове припинення вогню. Це дозволить йому переконатися, що його умови "будуть враховані".

Близьке до Кремля джерело зазначило, що Росія може вимагати зупинити постачання зброї до України як умову для погодження на тимчасове припинення вогню. Однак джерело не уточнило, чи буде це припинення стосуватися всіх міжнародних постачань зброї до України, чи лише поставок від окремих країн.

"Призупинення військової допомоги США або інших країн Україні під час припинення вогню, буде надзвичайно вигідним для Росії, яка продовжує отримувати важливі постачання та допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китаю. Така величезна поступка також знищить важелі впливу США у майбутніх переговорах, а також порушить умови, на яких Україна погодилася на першочергове припинення вогню ", - констатують в ISW.

Про Україну без України

Інше близьке до адміністрації президента РФ джерело повідомило російському опозиційному виданню Verstka, що Кремль "формально" дасть "позитивну відповідь" на пропозицію тимчасового припинення вогню, але також буде вимагати "неможливих умов", на які Україна не зможе погодитись.

Джерело зазначило, що Путін хоче виключити Україну з переговорів, щоб Росія могла вести переговори лише зі США, одночасно "виправляючи ситуацію на фронті" для зміцнення позиції Кремля у переговорах.

Джерело зазначило, що умови тимчасового припинення вогню "повинні влаштовувати Росію", а також назвало "дурницею" можливість згоди Москви на тимчасове припинення вогню, під час якого Україна буде продовжувати отримувати зброю і фінансування від своїх партнерів та союзників.

"Ці зливи можуть бути умисними та частиною російської стратегії ведення переговорів. Їхнє завдання - змусити США переглянути свою угоду з Україною щодо тимчасового припинення вогню", - зазначають в Інституті вивчення війни.